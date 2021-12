Dança dos Famosos? Mion mostra filho Romeo dançando Elvis; vídeo

Com aparições recorrentes nas redes sociais do pai, o menino dançou em dupla com uma menina e animou a plateia ao pedir que fizesse barulho. Veja o vídeo fofo:

Da plateia, Mion e a esposa, Suzana Gullo, não seguraram a emoção. No Instagram, o apresentador contou que, quando a família foi embora, Romeo disse: “Papai, sabe por que minha perna nem tremeu? Porque eu senti CONFIANÇA!”.

“Para a maioria, ver o filho se apresentando no final do ano é um momento fofo, bonitinho, pra nós É UMA VITÓRIA! Algo que nos acelera como se fosse passar no vestibular, deixa o coração transbordando de orgulho e, não à toa, eu e Suzana nos parabenizamos e recebemos parabéns da família… É uma vitória de todos nós”, escreveu Mion no Instagram.

Ele ressaltou que um dos principais desafios para pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) é a concentração, algo com que Romeo conseguiu lidar durante a execução da coreografia.