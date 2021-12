Daniela Mercury recusa participação em festa de Ivete e Claudia

A cantora Daniela Mercury não vai participar do “Salvador Folia”, evento que será realizado pelas empresas de Ivete Sangalo e Claudia Leitte, de 24 a 27 de fevereiro de 2022, em Salvador (BA), período do Carnaval na cidade.

A ausência da cantora no evento, considerada “rainha do axé”, chamou atenção dos fãs e foliões que costumam pular no bloco Crocodilo, de Daniela. A cantora foi convidada para participar da festa, mas preferiu não estar em um evento privado na capital baiana no período que seria justamente o do carnaval nas ruas.

Em contato com o iG Gente, a cantora explicou que a relação da cidade com a festa democrática não a deixa bem para estar em um evento privado. “Daniela decidiu que durante o período de carnaval não fará festa privada em Salvador por causa da relação do povo da cidade com o carnaval. É uma festa aguardada durante todo o ano, uma festa democrática, uma festa popular. Por isso, ela não se sente bem em fazer evento privado em Salvador durante o carnaval. E avalia fazer eventos fechados, com controle de público em outras cidades que não têm a tradição que o baiano tem com o carnaval. Daniela foi uma das primeiras a fazer o trio pipoca, de graça pro povo há quase 25 anos e segue, anualmente, mantendo a tradição de fazer trios pipoca. Então, Em Salvador, já decidiu que não fará eventos privados durante o período da folia”, disse em nota.

Para outras cidades, Daniela segue avaliando com a equipe a possível realização de shows. A cantora baiana não desistiu do desejo de se apresentar em Salvador e torcer pela possibilidade de um evento controlado para vacinados. “A equipe está avaliando outras propostas fora da capital baiana, mas em Salvador, o que Daniela gostaria mesmo é de fazer um evento com controle de vacinação, dentro do permitido pelo estado nos protocolos da covid, mas de graça para o povo ou a preços muito populares. Ainda não desistiu disso, mas não tem nada confirmado. Se não der certo, promete fazer o melhor carnaval de todos os tempos em Salvador, em 2023”, explicou.

Sem brigas ou qualquer tipo de rusga, Daniela Mercury tem encontro marcado com os fãs de Salvador no dia 29 de janeiro, na segunda edição do “Camarote da Rainha” neste verão. A cantora voltou aos palcos na capital baiana no sábado (20), com ingressos esgotados.