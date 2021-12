Davi Friale revela previsão do tempo para o Acre na noite de Natal e faz alerta a acreanos

O pesquisador Davi Friale publicou em seu site, O Tempo Aqui, nesta segunda-feira (20), a previsão para os próximos dias -inclusive o Natal- no Acre. Segundo ele, muita chuva no estado e nas áreas vizinhas, devem ocorrer até a quinta-feira (23). “Alertamos para a alta probabilidade de ocorrência de chuvas intensas, com acumulados pluviométricos que podem superar 100mm durante esta semana, principalmente nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira”.

“Não estão descartados transtornos à população, nestes dias, como inundação de ruas, transbordamentos de córregos, queda de árvores e deslizamentos de terra”, alertou.

Em Cruzeiro do Sul e todo o Vale do Juruá, as chuvas devem ser passageiras e pontuais,segundo o pesquisados.

Natal

Friale pontuou que o Natal de 2021 terá o tempo bom, com muito sol e muito calor, no Acre, tanto no dia 24 como no dia 25. “Não deve chover na noite de sexta-feira para sábado. As chuvas, se ocorrerem, serão rápidas e pontuais, em todos os municípios do Acre”, garantiu.