Dayane Mello é a décima primeira eliminada de A Fazenda 13

Dayane Mello foi uma das participantes mais ativas. No começo do confinamento, ela esteve envolvida no caso de Nego do Borel, expulso após ser acusado de assediar a modelo. Ela foi indicada diretamente para a Roça após ser vetada da Prova do Fazendeiro.

Algumas vezes, disse frases polêmicas. A modelo foi acusada de racismo mais de uma vez durante o reality show e também de machismo. Na última polêmica, disse que os africanos fugiram para o nordeste do Brasil. Mesmo assim, a eliminação surpreende. Ela era uma das favoritas em A Fazenda 13.