Deolane diz que filha encontrou vibrador: “Achou que era brinquedo”

“Dá choque? Que interessante”, questionou o apresentadora, chocado com a revelação. “Eu comprei faz bastante tempo já, lá no sex shop da 25 de Março. Você passa e fica dando um choquinho. Não é ruim, não”, explicou a viúva de MC Kevin , arrancando risadas de Mazzafera.

Deolane ainda contou que nunca comprou vibradores em um sex shop, mas ganhou um pênis de borracha rosa de presente de aniversário. “Veio uma caixa com um ‘pintão’ rosa. Já brocha, um pinto rosa? Um outro negócio que alavanca. Eu não sei nem usar”, explicou.

“Meus filhos estavam um zoando o outro em casa [com os brinquedos eróticos]. A Valentina achou que era um brinquedo, tava andando pelo meio da casa. Tomei um susto. Já pensou se ela posta no TikTok com um negócio daquele? Acabava com a minha vida”, brincou.