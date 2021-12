Detentos passaram a noite cantando “Late Coração” para Ávine Vinny

O cantor Ávine Vinny, de 32 anos, foi preso na noite da última segunda-feira, dia 13, em Fortaleza (CE), após uma discussão com a ex-mulher, Laís Holanda. O artista passou a noite na Delegacia de capturas e polinter (Decap) e dividiu a cela com outros presos, como informou o G1.

O “Diário do nordeste”, outro jornal local, apurou ainda que durante a madrugada, os detentos colegas de cela de Ávine passaram a noite cantando o maior hit do artista, “Coração cachorro”. A parceria com Matheus Fernandes tem o refrão que imita um latido de cachorro, ao fazer um sample de “Same mistake”, de James Blunt.