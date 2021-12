Dois fãs de Gkay entram no último dia da Farofa, com tudo pago

Thielly Martins, de 21 anos, moradora do Recreio, no Rio de Janeiro, e Lucas Uller, 21, de Itajaí (SC), estão numa euforia só. Os jovens são fãs de GKay e conseguiram entrar no último dia da Farofa, que está ocorrendo no Marina Park Hotel, em Fortaleza.

Do lado de fora do evento, eles conquistaram o coração da artista ao mostrar as tatuagens que fizeram para homenageá-la. “Viemos na cara e na coragem. Sem saber onde iríamos ficar, dormir. A gente só queria estar com ela, tentar entrar na festa. Demos um jeito de entrar no hotel dizendo que éramos hóspedes. Depois ficamos a esperando. Falamos com um monte de gente até que nossa história chegou até ela”, conta Lucas. “Viemos na cara e na coragem. Sem saber onde iríamos ficar, dormir. A gente só queria estar com ela, tentar entrar na festa. Demos um jeito de entrar no hotel dizendo que éramos hóspedes. Depois ficamos a esperando. Falamos com um monte de gente até que nossa história chegou até ela”, conta Lucas. “Não acredito que estamos aqui. Ela é maravilhosa, simpática. Tudo de bom. E ainda deixou a gente ficar no hotel, pagou nossa hospedagem. Está sendo inesquecível. Vou guardar para sempre no meu coração”, diz Thielly. Amor pelos fãs Gkay revela que gostaria de poder fazer a festa para mais fãs. “Eles são maravilhosos, merecem, mas infelizmente não dá. E os que estão aqui, como a Nathacha Rocha, que ganhou o concurso que fiz, estão curtindo muito. Estão felizes e eu estou amando isso”, confessa.