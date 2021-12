Dynho Alves volta para casa após divórcio; saiba a reação do dançarino

As consequências da polêmica participação de Dynho Alves em A Fazenda 13 ainda estão dando o que falar. Depois de mais de três meses longe de casa, o dançarino retornou ao seu lar no último sábado (18/12), após o divórcio com MC Mirella. Ele mostrou o momento no Instagram e não gostou do que encontrou.

Isso porque, após o pedido de divórcio, MC Mirella retirou todos os seus pertences da casa em que morava com Dynho e ele encontrou o imóvel praticamente sozinho. “Gente, eu não tinha vindo aqui pra casa, né. Olha a piscina a situação que tá. Eu tô no hotel até conseguir fazer as coisas aqui em casa, arrumar tudo e deixar organizado. Ir atrás do que falta ainda aqui pra casa pra eu voltar pra cá de novo. Então, por enquanto, eu vou ficar no hotel”, explicou. Ele, então, revelou que anda pensativo. “Gente, parei pra refletir em um monte de coisa que vem acontecendo na minha vida e é cada coisa que acontece na minha vida que eu fico doido. Meu Deus do céu, haja coração”, afirmou. Dynho mostrou a piscina da casa, toda suja, o corredor e a sala, praticamente sem móveis e seu closet, intacto, com suas roupas e casacos. “Gente, eu tô rachando aqui. De verdade, tem que rir pra não chorar. Olha o eco da casa”, finalizou. Confira o stories do dançarino. Dynho mostra sua casa vazia após o confinamento na #AFazenda13 pic.twitter.com/AVMOjdKACs — MattyBala 💜🔫 (@MattyBala) December 19, 2021 Mirella deu um fim no casamento com Dynho após ele ficar de muita intimidade com Sthefane Matos dentro da Fazenda 13. Ela deu entrada no divórcio do casal, retirou suas coisas da casa em que moravam juntos e já estava apagando a tatuagem que tinha feito para Dynho.