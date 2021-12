Eliana, após anúncio de separação, expõe marido após 7 anos e detona desfecho: “Vontade de acertar”

A apresentadora do SBT, Eliana começou seu dia se declarando para seu marido, Adriano Ricco. Em suma, o rapaz, pai da pequena Manuela, está completando mais um ano de vida.

Sendo assim, com direito a textão e homenagem, a loira expôs todos os seus pensamentos pelo amado, com quem divide a vida há 7 anos.

“Parabéns, Dida! Amo nosso jeito simples de viver, as nossas aventuras por esta vida e a vontade de acertar sempre. Saúde. Te amo.” Escreveu a apresentadora do SBT, Eliana, em um vídeo que mostrava fotos do casal.

Sendo assim, juntos desde 2014 o casal tem a pequena Manuela. Contudo, não é a única filha de Eliana, já que de seu último casamento, com João Marcelo Bôscolli, ela teve Arthur.

Além disso, muito se especulou sobre a ida de Eliana para a Globo. No entanto, podemos tirar o cavalinho da chuva. O motivo? Bom, a loira assinou o contrato para ficar pelo menos mais quatro anos na emissora de Silvio Santos.

A iniciativa foi do próprio Silvio Santos, que ao saber do interesse da Globo por Eliana, convocou uma reunião às pressas. De acordo com informações do site Observatório da TV, o dono do SBT renovou o contrato da apresentadora até 2025, por nada menos que R$ 43 milhões. Em resumo, esse é o valor de todos os salários.