Eliana fecha contrato com a concorrência e faz anúncio de agradecimento ao SBT

Eliana decidiu fazer um agradecimento, demonstrando estar bastante realizada com as conquistas desse ano. A loira aproveitou para comemorar, tendo muita história para contar, já que tem 30 anos de carreira. Vale lembrar que sua carreira começou em um grupo de músicas infantis, onde era integrante. Em seguida, a loira ganhou o público e foi contratada por Silvio Santos. Desde que estreou na TV pelo SBT, se tornou a apresentadora mais querida da emissora, graças a seu carisma.

Desse modo, Eliana foi um investimento acertado de Silvio Santos, uma vez que rende frutos para o canal até hoje. A loira mantém a vice-liderança aos domingos e dá trabalho para a TV Globo. O incomodo que ela causa, inclusive, criou rumores de que a emissora estivesse interessada na apresentadora.

No entanto, apesar de não ser novidade que os domingos na Globo vem fracassando e Eliana poderia deslanchar, nada aconteceu. Até 2025 a loira tem contrato fechado com o SBT. Quem informa é o colunista André Romano, do Observatório da TV. Vale recordar que o SBT vem enfrentando problemas na audiência, não apenas aos domingos.

Assim sendo, Eliana tem motivos para comemorar. Através de um vídeo, ela mostra sua empolgação: “Ahhh… como estou feliz. Obrigada por tanto carinho. Que o ano que começa seja repleto de muitos momentos de alegria. Obrigada amigas, família e todos os que me emanam há anos amor e boas energias. Obrigada Deus!”, disse ela.