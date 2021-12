Equipe de Gusttavo Lima bate van, veículo capota e acidente deixa feridos após show

Até a última atualização desta reportagem, dois dos feridos não tinham sido liberados. Um deles precisou passar por cirurgia no tórax. A assessoria de imprensa de Gusttavo Lima informou que a previsão é que eles recebam alta ainda hoje.

A equipe de Gusttavo Lima estava voltando de um show do artista em São Bento, no Sertão da Paraíba, na noite deste domingo (19). Eles viajavam com destino a Recife, onde pegariam um voo de volta para suas casas. Os nomes e as idades das vítimas do acidente não foram informados.