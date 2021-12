Equipe de Marília Mendonça agora trabalha com irmão da cantora

A equipe que trabalhava com Marília Mendonça agora vai trabalhar com o irmão da cantora, João Gustavo, que segue os passos da saudosa artista na carreira musical. A informação foi confirmada pela coluna LeoDias na noite desta quinta-feira (02/12), depois que os músicos se reuniram numa gravação para a edição do Fantástico, da TV Globo, que será exibida no próximo domingo (05/12). A data marca o primeiro mês do trágico acidente que matou a Rainha da Sofrência.

Entre os antigos companheiros de trabalho da artista, o clima é de emoção. Todos têm a certeza de que seria essa a decisão que Marília gostaria que tivesse sido tomada. “Muito mais do que a contratação, a sensação é de estarmos juntos como era a vontade dela”, disse um dos profissionais da equipe.