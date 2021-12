Especial Roberto Carlos tem Ivete Sangalo, Sandy e Fafá de Belém como convidadas nesta quarta

Ivete Sangalo, Sandy, Fafá de Belém, Zeca Pagodinho, Wanderléa e Erasmo Carlos estão entre os convidados do show neste ano.

“Será um momento de celebração e emoção com os reencontros. Todos estavam na mesma sintonia, emocionados e estarem juntos. Eu sempre me impressiono com o impacto que o Roberto causa, não apenas com seu público, mas com os artistas quando eles sobem no palco”, afirma o diretor artístico.