Esposa de Thammy Miranda, Andressa Ferreira abre o jogo de vez e expõe crise no casamento

Inclusive, os fãs logo suspeitaram que está havendo uma possível crise entre o casal, porém, a modelo negou. “Thammy está trabalhando muito”, disse ela e continuou. “Ele não pode decepcionar as pessos que acreditam nele”, afirmou Andressa.

E logo em seguida, a esposa de Thammy Miranda reagiu com bom humor á situação. “Perdi o marido para política”, assim, escreveu ela.

Além disso, há alguns dias, a influenciadora falou abertamente sobre ciúmes em suas redes sociais. Sendo assim, a modelo revelou se o marido, Thammy Miranda, fica enciumado com a exposição de seu corpo na web, ela que chama atenção por ter belas curvas.

O assunto vei à tona pós um papo com os fãs. Entre algumas perguntas, um internauta quis saber. “É verdade que Thammy tem ciúmes de você exibindo este corpão?”, questionou.

Sendo assim, verdadeira em suas palavras, Andressa que está casada com o vereador desde 2018, mandou a real. “Mentira”, negou ela. E, acrescentou. “Meu marido respeita o que eu gosto”, garantiu.

ANDRESSA FERREIRA FALA SOBRE INFIDELIDADE APÓS SER QUESTIONADA

Além disso, vale lembrar que há alguns dias, a influenciadora, rebateu um seguidor após ser questionada, se ela já havia traído o marido.

Sendo assim, através das redes sociais, ela publicou uma imagem, onde ela aparece ao lado do esposo e do filho, Bento, com a pergunta feita pelo seguidor: “O Thammy já te traiu, gata”, questionou.

Na sequência ela negou a infidelidade de Thammy e garantiu que o casamento dos dois é guiado por Deus: “Não! Nosso relacionamento foi construído na base da verdade e quem cuida é Deus”, assim, escreveu ela.