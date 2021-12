“Estamos com 16 garis e 3 motoristas gripados”, explica secretário sobre atraso na coleta do lixo, em Sena

Após intensas reclamações dos moradores relacionadas à falta da coleta do lixo branco, o novo secretário da Semsur de Sena Madureira, Adevaldo Rodrigues (Boa ideia), se manifestou nesta manhã de quarta-feira (29), em entrevista à Rádio Aldeia FM 105,9 MHZ. Segundo ele, alguns fatores inviabilizaram o cumprimento do calendário que é feito todo mês. Um deles diz respeito ao surto de gripe no Acre.

Segundo “Boa Ideia”, 16 garis e 3 motoristas precisaram se afastar temporariamente de suas funções após serem acometidos pela gripe. “Infelizmente alguns dos nossos trabalhadores adoeceram. Tem sido um grande desfalque, por isso, há atraso na coleta do lixo branco, entretanto, estamos adotando algumas providências para que nesta quinta-feira (30), possamos começar um mutirão em toda a cidade”, salientou.

Além desse entrave, um caminhão coletor também tinha apresentado problema.

No final da Avenida Avelino Chaves, os moradores estão reclamando bastante da falta da coleta. “O lixo está se amontoando e acaba atraindo os urubus”, comentou um dos moradores.