“Eu não reconheci minha mãe ali”, diz filho da Hebe sobre filmes dela

“Eu fui conhecer o set e estavam gravando o jantar do Maluf. Minha mãe conta uma piada, que ela adora contar, inclusive, ela contou no Jô e eu apareço gargalhando na plateia. No filme, eu não dou uma risada, me sinto incomodado e peço para sair da mesa. Quando eu vi aquilo, pensei: ‘isso não é real, isso nunca aconteceu’. Ali eu fiquei preocupado”, disse.

“Depois, quando o Claudio trouxe o roteiro do filme, vi coisas absurdas que eu pedia para tirar e marcamos uma reunião com a produção, que tentaram me convencer a deixar”, contou.

Ele então comentou sobre uma das passagens que o deixou triste com a produção. “Uma coisa que me deixou absurdamente revoltado foi uma cena que o Lélio entrou no meu quarto e eu estou em cima da cama cantando uma música do Cazuza com o casaco da minha mãe. Eu falei: ‘gente, isso aqui jamais, eu nunca faria uma coisa dessas’. Na hora fomos cortar a cena e queriam me convencer que não, que era artística, mas eu os convenci a refazer a cena e foi muito difícil”, disse.

Marcello disse que sempre foi aberto com a mãe e que nunca ocorreu dele ser reprimido. “O filme insistia nisso, nunca existiu isso entre nós, nunca foi questionado nada disso”, comentou. “O que conforta o meu coração é que nada ficou pendente, não tem nada que eu não tenha falado para minha mãe. A gente se declarava todos os dias”, disse.