Ex-motoboy que deu carona a Marquezine vira consultor financeiro em Salvador

Uma corrida do circuito do Carnaval de Salvador ao Hotel Fasano, em 2019, até deu alguns minutos de fama a Bruno Araújo, que teve vídeos e fotos transportando a atriz Bruna Marquezine viralizados nas redes sociais. Mas, foi o incentivo de um amigo, que o estimulou a estudar, que transformou sua vida. Hoje, quase três anos depois da experiência espontaneamente midiática, Bruno é consultor financeiro em uma empresa de investimentos na capital baiana.

“O mínimo que recebo é R$ 10 mil em um mês fraco de captação. E o máximo não tem limites, pois depende dos contratos que fecho”, celebra o jovem de 31 anos em entrevista ao Splash UOL. Em 2019, Bruno atuava como mototaxista, tinha uma loja de assistência técnica e ainda era orientador de tráfego no estacionamento de um shopping. Sempre cansado e se sentindo desvalorizado, não recebia nem metade desse valor.

Com a reviravolta profissional, o rapaz, mais um brasileiro que é obrigado a vencer barreiras quase intransponíveis de preconceito e de falta de oportunidade, faz até planos de aposentadoria. “Todo mês foco para captar R$ 1 milhão em carteira de clientes dentro da empresa. A minha meta pessoal é chegar aos 40 anos e já estar aposentado, vivendo dos meus investimentos em aplicações”, afirma.

Apesar do crescimento profissional e da mudança de realidade, o ex-motoboy mantém os pés no chão e, entre os bens materiais que fez questão de comprar está uma moto BMW. “Já não é mais a Bros que a Bruna Marquezine se sentou. Mas, procuro viver de uma forma simples, não ando esbanjando porque entendi que foi uma oportunidade que Deus me deu e não posso desperdiçá-la”, diz.

Para ele, uma das melhores conquistas com o tempo foi ver os familiares, amigos e clientes mudando de vida com a sua consultoria e acredita que o sucesso do vídeo com Marquezine ajudou, de alguma forma, a ele correr atrás de novos projetos. “Recebi muitas mensagens, fui ovacionado pelo público. Vieram falar comigo, me desejaram um futuro próspero e que eu vencesse na vida. Graças a Deus, aconteceu”, festeja.

Entre os planos futuros, Bruno deseja produzir uma espécie de documentário sobre a sua história, que sirva de inspiração.