Ex-noivo de Sthe Matos ganha status de convidado de honra na Farofa da Gkay e quebra tudo; assista

A notícia que Victor Igor estava a caminho da Farofa da Gkay nesta terça-feira (7) movimentou as redes sociais. Isso porque, um dia antes, o tatuador anunciou o fim do noivado com Sthe Matos, por causa das polêmicas dela com Dynho Alves, durante o confinamento em ‘A Fazenda’.

A grande expectativa dos internautas era o encontro entre ele e MC Mirella, que estava presente no evento. A funkeira era casada com Dynho e antecipou a decisão de término ao anunciar o divórcio. No entanto, apesar de estarem no mesmo ambiente, não houve registros deles juntos.

Por outro lado, o que chamou atenção da web foi o status de convidado de honra que o tatuador ganhou ao chegar no evento. Victor foi recepcionado por ninguém menos que a anfitriã. Na porta da festa, Gkay fez questão de recebê-lo e deixá-lo à vontade. “Eu quero que você aproveite tudo do bom e do melhor aqui”.

