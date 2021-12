Família Poncio se pronuncia sobre filho adotivo de Sarah voltar à mãe biológica

Depois do recente barraco virtual envolvendo Sarah Poncio, que acusou seu ex-marido, Jonathan Couto, de estar se relacionando novamente com sua ex-co-cunhada, Letícia Almeida, a família Poncio agora enfrenta um drama. Josué, filho adotivo de Sarah, terá que retornar para sua mãe biológica, após a influenciadora perder uma batalha judicial pela guarda do menino.

Em comunicado oficial, a família Poncio falou sobre o caso. “A decisão de adotar Josué foi baseada na esperança de resgatar uma criança em situação de vulnerabilidade social, provendo um lar adequado, repleto de amor e carinho. Todo o processo correu com o respaldo da lei, além de aprovação e bem entendimento de ambas as partes. Dito isso, Josué se tornou uma parte essencial da realidade de Sarah, ele se tornou, de fato, um filho”, diz um trecho da nota.

A família Poncio ainda afirma que Josué terá sempre as portas da mansão abertas para ele. “O amor de mãe é um sentimento inexplicável e capaz de fazer tudo pelos pequenos. A separação de uma família com o seu bebê é um ferimento que pode jamais ser curado. Sarah agradece as mensagens de apoio e orações feitas através das redes sociais. Seguimos desejando tudo de melhor para o Josué, que sempre terá seu espaço no lar da família Poncio”.



Como começou o processo de adoção

Josué é sobrinho da babá dos filhos de Sarah, Cynthia Santos. Na época casada com Jonathan Couto, a influencer Sarah Poncio deu entrada no processo de adoção do pequeno, após a tia relatar à família que ele passava dificuldades com a mãe biológica. Desde então o menino foi levado à mansão dos Poncio, na Barra da Tijuca, e seguiu morando com eles até hoje.

Mas a mãe biológica do menino entrou com um pedido de guarda definitiva, que foi concedido pela Justiça. Ela alegou que está com o psicológico abalado por estar sem o filho e que gostaria de inseri-lo novamente no seio familiar para ficar com o outro irmão biológico. Sendo assim, Josué terá que retornar ao Ceará, onde mora sua família biológica, na próxima semana.

Confira a nota oficial na íntegra:

De acordo com a assessoria de imprensa, a família da apresentadora e influenciadora digital Sarah Poncio, vem a público se pronunciar sobre a decisão da mãe biológica de Josué Marcio de solicitar a guarda da criança, interrompendo um processo de adoção já em andamento, iniciado por Sarah. Ao tomar conhecimento dos fatos, a família Poncio se encontrou em uma situação onde nenhuma família deveria vivenciar: a perda irreparável de uma criança.

Ao primeiro contato de olhares, Sarah se sentiu conectada com Josué. A decisão de adotar Josué foi baseada na esperança de resgatar uma criança em situação de vulnerabilidade social, provendo um lar adequado, repleto de amor e carinho. Todo o processo correu com o respaldo da lei, além de aprovação e bem entendimento de ambas as partes. Dito isso, Josué se tornou uma parte essencial da realidade de Sarah, ele se tornou, de fato, um filho.

O amor de mãe é um sentimento inexplicável e capaz de fazer tudo pelos pequenos. A separação de uma família com o seu bebê é um ferimento que pode jamais ser curado. Sarah agradece as mensagens de apoio e orações feitas através das redes sociais. Seguimos desejando tudo de melhor para o Josué, que sempre terá seu espaço no lar da família Poncio.