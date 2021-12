Familiares de estudante baleado por sargento do trisal no AC realizam campanha para custear gastos com processo

Familiares do acadêmico de medicina Flávio Endres Ferreira, de 30 anos, baleado pelo sargento da Polícia Militar do Acre (PMAC) Érisson Nery no último dia 27 de novembro em Epitaciolândia (AC), estão realizando uma ‘vakinha’ na internet para custear gastos processuais contra o acusado.

Segundo informações na página da vakinha, a ideia do valor, orçado em R$5 mil, é de usar também para o custeio de despesas médicas, uma vez que o rapaz ainda está internado.

“Pedimos para os amigos e para quem poder ajudar o Flávio com despesas médicas e gastos processuais, tendo em vista que o mesmo é um estudante e autônomo que segue internado em recuperação das 4 balas e agressões sofridas injustamente pelo SGT Erisson Nery”, disse.

De acordo com a mãe do estudante, Lúcia Ferreira, os tiros atingiram o peito, um acima e dois outro abaixo do umbigo. O sargento, que ficou conhecido no estado por assumir um trisal com a sargento da PM Alda Nery e com a administradora Darlene Oliveira, segue em prisão preventiva no Batalhão de Operações Especiais (Bope), em Rio Branco.