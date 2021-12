Fernando desmente Maiara sobre traição: “Ela está fora de si!”

O cantor Fernando Zor abriu o coração em entrevista exclusiva à coluna LeoDias. Abatido diante de mais uma crise pública no relacionamento com Maiara, o sertanejo negou veementemente que tenha traído a cantora. “Cara, sempre só ajudei a Maiara. O primeiro psicólogo quem arrumou para ela fui eu. E ela cai em pilha demais. Cai em pilha de hater!”.

Leia a entrevista:

O que aconteceu, Fernando?

Não aconteceu nada! Eu apenas não nego foto nem para o meu inimigo! Só que eu estava em um lugar em que, de repente, chegaram mais e mais pessoas. Eu não fiquei no lugar, fui embora direto do local. Não teve nada!

Onde isso ocorreu?

Em Guarapuava.

Era uma boate?

Era um bar que tinha música ao vivo. Nós fizemos um show na cidade, e esse show terminou cedo. Como a gente perdeu o voo em Curitiba, o embarque foi remarcado para as 5h da manhã. Com isso, fui a um barzinho, inclusive com casais de amigos, e o local foi enchendo… As pessoas pediam para tirar foto e eu, assim como normalmente faço, estava conversando com todo mundo, como sempre. Sempre, sempre fiz isso! Eu não nego foto para ninguém. E aí a Maiara cai nas pilhas de hater…

Durante a noite, recebi várias imagens e não tinha nada…

Sabe por que isso acontece? Porque tinha um monte de mulher. Tinha mulher? Tinha mulher! Todo mundo estava perto, mas não aconteceu nada. Você acha que eu ia fazer alguma coisa? Não existe!

Você não iria fazer nada ali, né?

Não! Nem em lugar nenhum!

Em lugar nenhum, mas muito menos ali…

Lógico, lógico. Muito menos ali. Então, assim, aí o povo começa a pilhar, sabe?