Filmes de Natal: dos clássicos aos novos, críticos de cinema dão dicas do que é imperdível nesta época

“Eu vou indicar um grande filme de Natal: ‘Batman: O Retorno’, de 1992′ . O Pinguim é tipo ‘O Grinch’ de Gotham. Mas falando sério, o filme se passa no Natal”, brinca PH Santos, que ainda confessa que sua preferência é ver filmes como “Senhor do Anéis” nessa época, já que eles estreavam no fim do ano.