Fiuk se irrita e rebate acusação de Tatá Werneck: “Mentiroso é foda”

“Chato, chatinho, beleza. Eu não sou perfeito, nem finjo que sou. Mas, agora… Pô, mentiroso? Mentiroso é fod*”, disparou Fiuk.

Tudo começou quando o filho de Fábio Jr. alegou que tinha conversado com Werneck antes do programa que causou uma torta de climão entre os dois. “Já está tudo bem, a Tatá já me mandou mensagem. Ela já me pediu desculpas. Estamos na paz. A gente tinha combinado algumas coisas antes do programa, feito um roteiro. Na hora do ao vivo, normal, acabou saindo um pouco do roteiro, vieram umas perguntas que a gente não tinha combinado. Acabei ficando um pouco sem chão”, declarou o cantor.

“Fiquei sem graça, na hora não soube como agir. Desculpa, Tatá, se você acabou ficando um pouco sem jeito. Não foi por mal, gente, de coração. Só porque realmente saiu um pouco do que a gente tinha combinado. Foram momentos delicados para mim. Eu juro que não sabia como agir na hora, dei meu melhor”, completou ele.

Werneck, no entanto, desmentiu o ex-BBB: “Para quem possa interessar: eu não combino roteiros com ninguém no programa. Eu explico quadros e pergunto sobre que assunto não posso falar. Ponto. O único quadro combinado é o ‘torta com climão’, que fiz na temporada passada”.

Durante entrevista ao Lady Night, que foi ao ar na última quinta-feira (2/12), Fiuk ficou irritado quando Tatá perguntou sobre a namorada dele, Thaisa Carvalho. “Mania de perseguição”, rebateu ele, deixando Werneck sem graça.