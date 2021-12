“Fui mal interpretado”: Após chamar servidores da Saúde de gado, Cadmiel diz que jogaram seu nome na lama

O deputado Cadmiel Bomfim (PSDB) se pronunciou sobre o áudio vazado em que ele chama os servidores da saúde de gado. Segundo o parlamentar, o áudio foi enviado a uma pessoa em particular e acredita ter sido mal interpretado.

“Um áudio que falei com uma pessoa em particular, e a pessoa de má-fé jogou no grupo e espalhou esse áudio. Mas eu falei que as pessoas estavam sendo usadas como massa de manobra, como gado, não chamei ninguém de gado aqui”, disse ao pedir desculpas.



O deputado disse ainda que ele e os outros parlamentares não estão contra os funcionários públicos, mas é preciso compreender que nem tudo é possível ser aprovado.

“Não somos contra funcionários públicos. Tudo aquilo que é possível aprovar, aprovamos. Fomos muito mal interpretados e jogaram nosso nome na lama”, finalizou Cadmiel.