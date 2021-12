Geisy Arruda surpreende ao expor pessoas do mundo artístico “ruins de cama”

Geisy Arruda participou na última segunda-feira (06) do Foi Mau, programa de Maurício Meirelles na RedeTV!, e fez uma revelação um tanto quanto comprometedora envolvendo algumas pessoas as quais ela já foi para a cama.

A famosa, que não tem travas na língua quando o assunto é sexo, ao se lembrar de alguns encontros amorosos que teve ao longo da vida, acabou entregando que comediantes não costumam ter bom desempenho na hora H.

“Quando você sai com um humorista para um encontro você já acha que ele é engraçado, divertido… E aí ele é muito chato e mal-humorado”, iniciou a beldade.

“Famoso não rende no sexo. Humorista é pior ainda, é um povo ruim de cama. Toda regra você tem que provar três vezes para falar”, disparou em seguida a escritora de livros eróticos.

Assista:

Geisy Arruda vende fotos no Onlyfans

Recentemente, Geisy surpreendeu a todos ao lançar a sua conta na plataforma OnlyFans, na qual vende imagens sensuais.

Segundo ela, a rede social exclusiva conta com mais de 60 conteúdos produzidos previamente. “Vou trabalhar com o imaginário e com a sexualidade das pessoas”, revelou a escritora ao jornalista Leo Dias.

Ela cobra apenas R$ 165,00 de cada pessoa, mas como são muitos assinantes, seu lucro total é infinitamente maior. Ao colunista do Metrópoles, ela explicou de onde surgiu a ideia: