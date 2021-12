Geraldo Luís expõe intimidade com outro homem e é punido pela Record: “Não é permitido”

O apresentador do Balanço Geral Manhã, da Record, Geraldo Luís aproveitou o último domingo (12) para parabenizar Silvio Santos, dono do SBT e o apresentador mais famoso da televisão brasileira, através dos seus stories. Sempre bem relacionado no mundo televisivo, Geraldo Luís costuma aparecer posando ao lado de personalidades. Muitas delas são da concorrência.

Em resumo, Silvio Santos estava completando 91 anos de vida e recebeu muitas declarações de amigos e admiradores nas redes sociais. Geraldo Luís não ficou de fora e postou diversos cliques ao lado do empresário, expondo até mesmo sua visita ao SBT.

Desse modo, em uma das imagens, Geraldo aparece ao ladinho de Silvio Santos nos camarins e declara: “Aniversário do mestre! Gratidão por esse homem”, escreveu. A boa relação entre os dois fica clara.

Por outro lado, na Record, o comunicador parece estar sendo punido. Isso porque, em 2021, Geraldo Luís está fora do amigo secreto da emissora e do “Família Record”. Excluído do canal, correram boatos de que o comandante do Balanço Geral Manhã estaria bastante chateado com a atitude da emissora.

Geraldo Luís faz relato sobre mudança

Assim sendo, conhecido por compartilhar pensamentos em suas redes sociais, recentemente Geraldo Luís fez uma reflexão sobre mudanças e deixou o público em alerta,

Portanto, no seu Instagram, Geraldo compartilhou uma imagem com a seguinte frase: “A vida é sobre mudanças. As vezes de estilo, de endereço e até mesmo de pessoas”. Em seguida os fãs, curtiram a reflexão do comunicador e concordaram com a mensagem postada.

Desse modo, deixaram comentários: “Com toda certeza! Geraldo mestre dos mestre! Gratidão sempre gratidão!”, escreveu uma seguidora. “Só pensamento top”, disse outra fã. “Mudanças trazem recomeços, tão necessários e q fazem parte da Caminhada d todos nós”, comentou outro. “Verdade Geraldo, Deus abençoe muito a sua vida, eu gosto muito de vc, boa noite”, concordou mais um.