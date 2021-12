Geraldo Luís surta ao vivo no Balanço Geral e áudio vazado expõe o pior do apresentador da Record

Âncora da Record e comandante do Balanço Geral, a relação de Geraldo Luís com os funcionários da emissora não parece estar indo muito bem. Prova disso é um áudio do apresentador surtando ao vivo no jornalístico desta terça-feira (14).

Acontece que o comunicador de 50 anos se queixou dos colegas do canal sem imaginar que já estava no ar. Dessa forma, o jornalista rasgou o verbo e mandou um recado escandaloso. “Alô, tá fechado aí? Fala aí comigo, bom dia. Cheguei, porra! Já deu o que tinha que dar”, detonou ele.

Assim sendo, que Geraldo Luís estava reclamando da duração do clipe da música Coração Cachorro, de Ávine e Matheus Fernandes. A canção foi escolhida para fazer a abertura do programa devido à prisão do cantor Ávine Vinny.

Revoltado, o apresentador quis interromper a exibição mais de uma vez, todavia, teve o áudio cortado pela equipe técnica da Record. Na ocasião, o contratado da emissora de Edir Macedo não disfarçou o incômodo até quando sabia que estava ao vivo para todo o Brasil.

“Dividam a tela comigo. Aproxima aqui, meu câmera. Deixem o nome do cantor aqui [na tarja] sempre, por favor. Marcos Leandro, bom dia. Vê se só tira folga em 2023 agora, fazendo o favor”, detonou Geraldo Luís, referindo-se ao repórter que leva informações da cabine de som na sede da Record, em São Paulo.

Envergonhado, o funcionário da Record foi breve em sua resposta ao comandante do Balanço Geral e desse modo disse: “Pode deixar”.

GERALDO LUÍS SURTOU OUTRAS VEZES

Em suma, essa não é a primeira vez que Geraldo Luís detona os colegas do Balanço Geral Manhã ao vivo. Meses atrás, o âncora reclamou da sua maquiagem no jornalístico e exigiu mais respeito dos colegas.

“Eu quero dizer para vocês que eu aprendi uma coisa no Jornalismo. A gente aprende muito com os novos. Não que aqui esteja um senhor de idade, um idoso, mas todos vocês, juntos, me devem respeito. Eu sou um senhor de 50 anos.”, iniciou o apresentador.

“Eu estou adorando, mesmo acordando 3h30, com a cara inchada, ficando uma hora e pouco tentando acertar a maquiagem… hoje não acertaram a maquiagem. Tô com essa cara inchada, com essa olheira braba, mas estou aqui”, completou Geraldo Luís.