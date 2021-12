Gkay entrega famoso ruim de cama e revela ingratidão de cantor

“Amor, na internet é o cachorrão chegou! No ao vivo, [o jogador] não faz é nada. Eu não peguei e ele não pegou ninguém. A maioria dos meninos, meninos gatos, eu chegava pra eles e falava assim: ‘Cara, você não vai pegar ninguém? Vai ficar aí parado igual um merd*?’. Já as mulheres amor, por isso todo mundo pegou o Lipe [Ribeiro]. Porque o Lipe amor, não existe conversa, chegou e meteu”, continuou Gkay sobre a lentidão do elenco masculino, que esteve presente na ‘Farofa’.

Entregando mais uma celebridade, porém, desta vez citando o nome. Gkay falou sobre um ex-participante do ‘De Férias Com o Ex: Brasil’, reality de pegação da MTV Brasil: “Posso fazer um exposed aqui? Vou fazer um exposed porque eu posso fazer. Existe um bonitinho aí, do ‘De Férias Com o Ex’, que ele é assim: ‘Caiu na cama do Novo, é não sei o quê’”. Tata Estanieck logo entendeu a indireta e quis saber: “É o Novinho?”, se referindo a Matheus Novinho, que atualmente está no ar em ‘Rio Shore’.

“É! Pra ficar tem que agarrar, se não, não fica. Amor, no reality eu assistia e dizia assim: “Ai, queria cair na cama do Novo, porque se caiu na cama do Novo’, revelou Gkay frustrada com o desempenho de Matheus Novinho. “Passou a festa todinha assim [parado]. Ai gente, eu vou falar logo. Das vezes que peguei, fui eu quem agarrei, pode perguntar pra Rafa”, finalizou sobre o ex-MTV.

“Falei do Novinho porque falei que iria fazer o exposed dele. Mas existem outros boys iguaizinhos a ele, quando vocês verem esses boys, se achando na internet é porque pessoalmente não dão em nada. Por isso que eu prefiro botada nas cachorras”, aconselhou Gkay para os seguidores que acompanhavam a transmissão ao vivo.

Sobre a ausência de Anitta, Gkay explicou porque a funkeira não compareceu: “Anitta ia estar, só que o problema é que ela teve um evento e era um evento muito grande. Só iriam estar [presentes] artistas muito grandes, ela não ia conseguir fazer e estar aqui no mesmo dia. Por uma parte eu agradeci porque eu ia ter que pagar o jato, né? De Miami pra cá. Ela tinha ensaiado o show já!”.

Outro assunto que esquentou a entrevista, foi quando a convidada revelou que cantores negaram a participação em seu evento. Após ver o sucesso da ‘Farofa da Gkay’, voltaram atrás e revelaram que estavam com a agenda aberta. Gessica que entrou em contato diretamente com os artistas e/ou empresários, recusou a tentativa e deixou bem claro que João Gomes, a nova sensação do piseiro, não fazia parte do time de ingratos.