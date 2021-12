Gladson diz que pretende suspender uso obrigatório de máscaras em 2022, mas quer ouvir especialistas

O governador Gladson Cameli disse ao ContilNet, nesta quarta-feira (15), que pretende suspender o uso obrigatório de máscaras a partir de 2022 se a pandemia do novo coronavírus acabar no Acre.

A informação foi dada inicialmente em um evento que aconteceu em Cruzeiro do Sul, onde o chefe do executivo cumpre agenda durante boa parte da semana.

“É claro que preciso me basear no que dizem os cientistas e o comitê, mas se a pandemia cessar, no ano que vem, vou decretar o fim do uso obrigatório de máscaras. Estamos com um cenário muito positivo, por enquanto”, argumentou.

Cameli também criticou as pessoas que não querem se vacinar contra o vírus e explicou que o Estado não tem medido esforços para garantir segurança e saúde às pessoas.

“As pessoas precisam se vacinar se quiserem o fim dessa pandemia e do uso de máscaras”, continuou.