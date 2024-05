“A culpa é do Rio. Obrigada, Brasil”, legendou a estrela. Na gravação, as duas dançam Music e ao final, dão um abraço caloroso enquanto o público vai ao delírio com o feat. Confira.

Pabllo Vittar e Madonna nos ensaios

Para além de participar do ensaio de Madonna para o show histórico deste sábado (4/5) em Copacabana, Pabllo Vittar foi fotografada pegando a cantora no colo. O momento foi compartilhado nas redes sociais e causou alvoroço entre fãs das duas popstars.

“Somente Pabllo Vittar poderia pegar a rainha do pop Madonna no colo”, dcomentou um usuário do X, antigo Twitter. “A Pabllo vai poder falar disso até o fim da vida: “Carreguei Madonna no colo”, afirmou uma segunda pessoa.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, Pabllo também aparece dançando agarradinha com a Rainha do Pop. A drag queen é uma das surpresas que Madonna reserva para a aguardada apresentação.

Conforme divulgado pela coluna de Lauro Jardim, do Globo, a brasileira já vinha frequentando o Copacabana Palace, onde Madonna está hospedada, para ensaios privados.

Madonna e Pabllo se conheceram em 2017, em uma festa na casa de Luciano Huck. Elas não tiveram uma grande conversa, mas o episódio foi marcante para a cantora brasileira.

“Foi uma coisa muito rápida. O Luciano me apresentou para ela, ela me leu e ficou calada. Não falou nada. Balançou a cabeça, deu um sorrisinho e eu falei: ‘Um prazer conhecer você’. Aí eu saí (risos). Foi mais ou menos isso”, disse Pabllo ao Popline em 2020.