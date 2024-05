Ao ContilNet, Joelma anuncia nova turnê com Pablo e revela inspiração em Madonna

A renomada cantora Joelma, conhecida como a rainha do Calypso, concedeu uma entrevista exclusiva ao ContilNet e TV Rio Branco antes de sua aguardada apresentação no 1º Festival Amazônia, promovido pela empresária Lohanna Gutiergue em Porto Velho, Rondônia.

Em um bate-papo descontraído com o jornalista Douglas Richer, Joelma compartilhou emocionantes novidades sobre seus próximos projetos. Entre eles, destacou-se uma nova e promissora turnê intitulada “Bateu Saudade”, que contará com a participação especial do renomado cantor Pablo do Arrocha. A dupla promete levar ao público uma experiência musical memorável, percorrendo diversas cidades do país.

Além de falar sobre sua carreira e novos empreendimentos, Joelma também revelou uma de suas grandes inspirações artísticas: Madonna. Admirando a força e a reinvenção constante da rainha do pop, Joelma destacou como o legado de Madonna continua a inspirar artistas de diferentes gerações.

Assista à entrevista na íntegra para conferir todos os detalhes: