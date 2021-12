Globo grava primeiro especial inédito de Roberto Carlos em dois anos

Em 2020, por conta da pandemia, a TV Globo optou por uma reprise e exibiu o show do cantor em Jerusalém, gravado em 2011. Desde 1974, foi a segunda vez em que o público ficou sem um especial inédito de Roberto Carlos no Natal. A primeira aconteceu em 1999, devido ao agravamento da doença de Maria Rita, mulher do cantor.

O show de hoje será gravado no MG4, o mais amplo estúdio do centro de produção da emissora, em Jacarepaguá. O resultado será exibido no dia 22 de dezembro, depois da novela Um Lugar ao Sol.