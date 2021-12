Grande vencedor do Show dos Famosos vaza e público vai ao chão; saiba quem é

A grande final do Show dos Famosos irá ao ar no próximo domingo (26), mas, as gravações foram feitas no último dia 17. Sendo assim, já sabemos quem ganhou a disputa.

Segundo o Observatório da TV, Glória Groove levou a melhor na disputa com Vitor Kley, Robson Nunes e Wanessa Camargo. Além disso, ela ainda faturou um carrão zero e é claro o título de mais talentosa da atração. Sendo assim, alguns fãs amaram o resultado, outros nem tanto, mas a atração foi bem de modo geral. Na competição, Glória Groove e Wanessa Camargo foram as que mais se destacaram. Ambas sempre iam além dos limites e arrasavam em suas participações no Show dos Famosos. A filha de Zezé Di Camargo por exemplo, brilhou cantando Celine Dion e Agnetha Fältskog (do Abba). Mas, não foi pálio para magnífica cantora. Glória Groove fez o Brasil se emocionar ao levar Marília Mendonça para o palco do Domingão na última edição. A caracterização ficou perfeita e muitos alegam que ela foi fiel a artista que fez o Brasil chorar com a morte em novembro. WANESSA CAMARGO QUERIDINHA Nas redes sociais, sempre que entrava no ar, Wanessa Camargo era o assunto favorito. Pode não ter ganhado, mas foi uma das que mais causou engajamento com o público de casa. SALÁRIO DE QUEM PARTICIPA DO SHOW DOS FAMOSOS Além disso, o Observatório da TV ainda foi atrás dos salários dos famosos que participam do Show dos Famosos. Cada participante ganha em torno de R$ 10 mil reais mensais durante seis meses. O cachê pouposo ainda é agraciado com benefícios que só os contratos da platinada tem direito. E o programa no Domingão alavanca carreiras, uma vez que tem uma alta exposição para o público.