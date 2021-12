‘Gustavo Matias impressionou desde a primeira apresentação’, diz site da TV Globo

“Gustavo Matias tem um diferencial e tanto no The Voice Brasil”. A afirmação é do site Gshow, o portal de entretenimento da Globo. De acordo com publicação, que celebra a vitória de Matias, o participante do Acre ama ópera e levou o canto lírico para o palco do programa, “impressionando os técnicos e o público desde a sua primeira apresentação”.

Na 2ª noite de Shows ao Vivo, que aconteceu nesta quinta, 16/12, interpretou “O Sole Mio” e levou o voto do público como favorito do Time Brown. Com 54,70% dos votos, conquistou uma vaga na Semifinal e comemorou o resultado.

“Surpresa e talento são duas palavras que combinam bem com esse participante de apenas 22 anos. Como cantor lírico, impressiona por suas escolhas musicais, sonhos e também parcerias. Nas Audições às Cegas, apostou em uma música italiana e foi para o Time Brown”, diz a publicação.

Veja fotos e vídeos.