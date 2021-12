Há 11 meses, Santa Rosa do Purus não registra homicídios: “Continuar mantendo nosso foco”

Nos últimos anos, os índices de violência na Regional Purus que é formada pelos municípios de Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa vem diminuindo consideravelmente. Em Santa Rosa do Purus, particularmente, há 11 meses não é registrado assassinato.

Tal confirmação foi feita nesta semana pelo Tenente Fábio Diniz, integrante do 8º Batalhão da Polícia Militar. Ele considera que os números atuais são positivos, mas adianta que o trabalho continua firme no sentido de levar aos moradores a chamada sensação de segurança. “A Polícia Militar faz um trabalho constante e conta também com o apoio da Polícia Civil, Ministério Público, Poder Judiciário e outros atores da segurança pública. Em Santa Rosa, há 11 meses não há homicídio. É um dado importante, porém, vamos continuar mantendo o nosso foco”, comentou.

Santa Rosa do Purus tem, segundo o IBGE, 6.893 moradores.

Em Sena Madureira e Manoel Urbano, as ocorrências relacionadas à violência também vem reduzindo bastante.