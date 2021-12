Hulk e esposa moram em casa de R$ 6 milhões em BH: veja fotos

O atacante Hulk é um dos grandes responsáveis pela brilhante temporada do Atlético-MG, que pode terminar com três títulos, em caso de conquista da Copa do Brasil nesta quarta-feira (15/12). E quando não está em campo, o jogador descansa em uma casa avaliada em R$ 6 milhões, em Belo Horizonte.

Segundo o jornal Extra, Hulk está morando em uma residência em um condomínio de luxo no bairro Lago Santa, na capital mineira. O camisa sete do Galo divide o espaço com sua esposa Camila Ângelo e o cachorro do casal.

A casa conta com vários itens de luxo, como um campo de futebol e um lago para pesca. A residência é localizada no mesmo condomínio que Ronaldinho Gaúcho morou quando jogou no Atlético-MG.