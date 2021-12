Internautas se chocam com antes e depois de Pocah e Anitta

Nesta sexta-feira (24), os internautas resgataram uma foto de Anitta e Pocah de quando estavam no começo da carreira. Impressionados, os fãs notaram a evolução das duas e o amigo e apresentador Glaucio David que também refez o clique com as famosas. Na internet, foram vários os comentários sobre o “glow up” do trio.

Na foto que Glaucio compartilhou, ele revelou que se passaram 10 anos desde a primeira foto. “Depois de 10 anos, parece que o jogo virou NÃO É MESMO? Receba esse SHALOM!”, brincou ele. Reconhecendo a mudança, a ex-BBB comentou: “receba”. Nas redes sociais, Anitta se divertiu com comentar sobre a foto. “Pocah sempre foi linda… Já eu [risos]”, escreveu a poderosa. “O Glow up delas”, disse Pocah também.

Vários fãs comentaram que Pocah não mudou tanto com o tempo quando Anitta. “A Pocah sempre gata,não mudou tanto!”, opinou Monalisa, no perfil da Rainha Matos. “A Pocah quase n mudou, já Anira, qt diferença. Ta mais linda, mais elegante e harmoniosa”, escreveu Bele. “As voltas que o mundo dá é incrível! Hoje estão todos realizados acredito eu né”, elogiou Mayara. “Amo amizades assim . Eu tenho amigos da primeira série”, contou Américo, dentre outros comentários.

Como voltou ao Brasil, Anitta fez uma festinha com a família e alguns amigos, mas também foi para a balada com Juliette Freire, Rebecca, Pocah e Lexa. Durante a noitada, ela “deu trabalho” para a ex-BBB que ficou cuidado da segurança dela a todo momento. Em um vídeo que começou a circular na web, a campeã do BBB21 estava segurando a amiga pelo braço e dando risada da situação.

Em tempo, Pocah foi em defesa de Anitta alegando a falta de reconhecimento das pessoas com o trabalho da famosa. “É bizarro como as pessoas valorizam mais uma fofoca, fake news. Ou experimenta cometer um erro para ver o tanto de gente que vai aparecer para falar de você. Anitta no Top 50 de seis países: isso tem que ser valorizado. Ela é nossa, e está ganhando o mundo. Valorizem o que é nosso!”, disparou ela, na ocasião.

Anitta também desabafou sobre o ocorrido. “A única tristeza é saber que, se fosse alguma fofoca da minha vida, ia estar o Brasil todo comentando…”, disse a carioca, destacando a falta de reconhecimento dos brasileiros, que focam apenas em sua vida pessoal e fofocas, deixando de lado a parte profissional da cantora.