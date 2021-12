Kelly Kley traz registros da festa da primeira turma de jornalistas formados no Acre

Sugestões: [email protected]

PRIMEIRA TURMA DE JORNALISTAS FORMADOS NO ACRE FAZEM FESTA APÓS 14 ANOS.

FESTA DOS JORNALISTAS

No último sábado aconteceu a festa da Primeira Turma de Jornalismo do Acre. Os jornalistas formados pelo Iesacre se encontraram em uma mega festa após 18 anos de início do curso e 14 anos de formados no badalado Restaurante Point do Pato.

Gente, que festa maravilhosaaaaaaa! Essa colunista se formou nesta turma e teve o privilégio de ser a primeira jornalista formada no Acre da turma.

Estava tudo maravilhoso. Grata à Socorro Jorge do Point do Pato, aos patrocinadores: Miragina, Cacau Show, Ótica Moderna, Mil Presentes, Loja Patrick, Loja Maria Brasil, Dr. Raiz, Rommanel, Albuquerque Engenharia, Diverkids, Loja o68, Malharia Ponto Sem Nó.

A decoração ficou por conta do jornalista e promoter Luiz Theodoro, e o som de Mario Portuga.

Na foto, Sidney Torres, Beto Oliveira, Jacira Abdon, Mircléia Matos, Seyma Monteiro, Nara Karoline, Mônica Araújo, Luiz Theodoro, Renata Brasileiro, Camilo Lima, Aline Vieira, Andressa Cavalcante, Robertha Moura, Kelly Kley Saldanha, Valcilena Oiveira, Regina, Liberdade Marques e Ana Paula Batalha.

NIVER

Quem trocou de idade no dia 28 de novembro foi a deputada federal Jéssica Sales, que ganhou todo carinho da família, amigos e leitores. A coluna registra e deseja os parabéns à essa grande política.

NIVER BRILHOS

A colunista Neyelly Brilhos comemorou a chegada da nova idade no Restaurante Tardezinha Grill e Fishes, no domingo, com muito samba.

Na foto, a aniversariante com o pai Raimundo Gadelha.

2º CHÁ DAS MULHERES

Hoje acontece o 2º Chá das Mulheres da Industria, em prol do Hospital do Câncer – Ala Infatil.

Se ainda não adquiriu seu convite, pode entrar em contato pelo 3212 – 4202 ou 3212 – 4203.

INAUGURAÇÃO ASSAÍ ATACADISTA

Amanhã (09) inaugura o ASSAÍ Atacadista, primeira loja em Rio Branco. A partir das 7h30 acontece a solenidade de abertura com a presença de autoridades. A unidade está localizada na BR – 364, ao lado do Via Verde Shopping, no bairro Floresta Sul.

TORNEIO DE CUBO MÁGICO

Aconteceu no sábado (4) o Torneio de Cubo Mágico no SESC Bosque, patrocinado pela Loja Space Cubes. O filho da jornalista e médica Débora Taumaturgo, Kayky Ruiz, conquistou o terceiro lugar. Parabéns.

CATARATAS DO IGUAÇU

A querida Viviani Maia aproveitando a beleza das Cataratas do Iguaçu.

GLAMOUR

No glamour dessa semana, o digital influencer de Cruzeiro do Sul, Patrick Tavares, curtindo as belezas de Gramado – RS.

NATAL

Quem zarpou para o nordeste foi o administrador Alexandro Marques, que foi encontrar a matriarca Cléa Maria Soares para passar as festas de final de ano e matar a saudade da mãe.

Na foto, Cléa Soares belíssima à espera do filho.

NATAL AMANDITA

O Amandita Espaço de Beleza, além das megas promoções para você ficar mais linda, lançou no sábado (04) o Natal Solidário com a chegada do Papai Noel no espaço.

Você pode doar fraldas, alimentos, brinquedos e roupas até o dia 20 deste mês, que serão doados ao Lar dos Vicentinos, Educandário Santa Margarida e demais instituições sociais.

