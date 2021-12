Kevinho dá entrada no Sírio Libanês. Saiba o que o cantor tem

Kevinho deixou os fãs preocupados, durante a madrugada desta quinta-feira (23), ao publicar uma foto chorando nos stories do Instagram e divulgar um pedido de proteção à família. “Pai, com tua destra protetora, cuida do meu lar e abençoa eu e a minha família”, dizia a mensagem compartilhada, que logo em seguida foi apagada.

Esta coluna de apenas seis leitores descobriu que o cantor deu entrada no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, na manhã de hoje, para realizar exames. Apresentando sintomas de gripe como dor no corpo, calafrios, garganta inflamada e coriza, o cantor teme a possibilidade de estar contaminado pela Covid-19.

O motivo do desespero que o cantor demonstrou nas redes sociais é o medo de contaminar também seus pais, Sueli e Areovaldo Azevedo, que moram na mesma casa que ele. Embora ainda não tenha o diagnóstico, Kevinho teme até mesmo a gripe comum, já que recentemente as emergências dos hospitais têm lotado por conta de quadros mais graves da doença.



O cantor estava confirmado para se apresentar no Réveillon da Avenida Paulista, mas o evento foi cancelado. Agora, a previsão é que ele se apresente no Réveillon de Guarapari, no Espírito Santo.