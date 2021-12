Luísa Sonza e Vitão tem volta anunciada e viajam juntos para Florianópolis

Luísa Sonza e Vitão voltaram? Essa é a pergunta que muita gente anda se fazendo, após rumores de que os dois irão passar o Ano-Novo juntos em Florianópolis, Santa Catarina. Mas os cantores negaram os boatos que circulam desde a manhã desta quinta-feira (30) nas redes sociais.

Em entrevista a Hugo Gloss, a ex-mulher de Whindersson Nunes explicou que está de férias na cidade e está solteira. “Não viemos juntos para Florianópolis, vim passar o Réveillon aqui no sul com meus primos. Eu já tinha minhas férias marcadas aqui e, por coincidência, o Victor tinha show marcado aqui também”, disse Luísa.

A cantora do álbum Doce 22 afirmou que ela e o seu ex-namorado ainda mantêm uma relação harmoniosa. “Sempre deixamos claro que mantemos uma relação de amizade, de muito respeito e amor, então não se surpreendam se nos verem juntos em alguns momentos. Nosso círculo de amizade é praticamente o mesmo, é normal que às vezes a gente se encontre, mas não estamos juntos.”

O cantor também negou o retorno ao site. “Não estamos juntos, somos amigos. Eu vim tocar e trabalhar em Santa Catarina. Luísa passa férias com a família. Independentemente, sempre deixamos claro que somos amigos e ponto.”

O burburinho sobre um suposto retorno de Luísa e Vitão teve início após Leo Dias divulgar que os dois haviam reatado. Segundo o colunista do Metrópoles, o ex-casal estaria hospedado no mesmo condomínio e passariam juntos a virada do ano.

Luísa Sonza e Vitão assumiram o namoro em meados de setembro de 2020. Mas a relação não durou muito, e quase um ano depois os dois terminaram. A cantora culpou os ataques de ódio que o casal recebia na internet pelo fim do relacionamento. A maior parte dos haters vinha de fãs de Whindersson, isso porque o público não conseguiu superar o término do casamento com o humorista e um novo início amoroso para a artista.