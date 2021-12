Luísa Sonza grava rodeada de cobras para novo clipe: ‘Passei muito perrengue’

Em seu perfil do Instagram, a cantora compartilhou um vídeo rodeada de cobras em uma banheira durante as gravações.

Ainda nos stories, ela contou que o clipe custou R$1 milhão e que as serpentes transaram e fizeram cocô nela no set de gravação. “Eram sete ou dez cobras comigo dentro das banheiras. Comecei a gravar o take, e duas cobras começaram a transar em mim. Comecei a sentir um cheiro muito estranho, horrível, só que cobra não tem cheiro. Começaram a aparecer uns negócios em mim e perguntei ‘o que são essas secreções?’. Falaram que é pele de cobra, mas não sou tão fácil de ser enganada”, iniciou.

“Continuei, e as cobras transando. Falei ‘isso é cocô’. Tinha um negócio quase dentro da boca e um na banheira banhando. Era preto e com um fedor horrível. Falei ‘entrega, Luísa, pelo pop’. Depois do banho, meu produtor falou ‘sabe aquilo que a gente falou que era pele de cobra? Era cocô”, completou.

Por fim, Luísa implorou que assistissem o clipe pelos perrengues que passou para gravar. “Assistam a esse clipe porque tem cocô em mim, de cobra. Coisa que nunca achei que fosse passar na vida. Cagaram em mim. A cobra cagou no meu rosto, em várias partes, e transaram em mim. Continuam apaixonada por cobra, por mais que elas tenham cagado ou transado em mim. Eu lembro do cheiro e sinto o gosto do cocô da cobra”, pediu.