Maiara desabafa após novo término com Fernando: “Dois pares de chifre”

Maiara, da dupla com Maraísa, publicou um desabafo na noite dessa sexta-feira (24/12) em seu Instagram. Após o término de seu relacionamento com Fernando Zor, revelado por Leo Dias, a artista falou sobre um conselho da amiga Marília Mendonça.

Em seus Stories, a sertaneja compartilhou uma selfie e, apesar da situação, fez uma brincadeira na legenda da foto. “Boa noite para você que ganhou dois pares de chifre de Natal”, escreveu Maiara.

Logo depois, em um vídeo em que estava arrumando o cabelo e cantando Presepada, hit dela com Maraísa e Marília Mendonça, ela lembrou da Rainha da Sofrência.

“Era tudo o que eu precisava pra encerrar o ano com chave de ouro. Marília Mendonça, eu devia ter te escutado mais. Responsabilidade zero. Nunca é tarde, né, gente!”, disse.

Com a chegada do Natal, Maiara também fez o seu pedido para o Bom Velhinho. “Querido Papai Noel, esse ano as coisas não foram fáceis… Mas ano que vem dá uma melhorada! Me manda um homem decente que eu tô preparada para receber!!! É só isso que eu espero do ano que vem”, pediu.

Pouco tempo depois, entretanto, ela apagou as publicações. Entre idas e vindas, o casal estava junto desde 2019. A “nova temporada” do namoro durou cerca de um mês. Eles reataram o relacionamento no dia 23 de novembro.