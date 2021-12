Marido de Ivete Sangalo fala sobre anúncio de separação do casal e acaba com mentira: “Alguém viu”

Há cerca de um mês, o marido de Ivete Sangalo deu o que falar com o público. Isso porque, ele quis acabar com os boatos de separação. Após apagar fotos com a esposa no Instagram, Daniel Cady deixou o público curioso.

Sendo assim, ele recorreu às redes sociais para esclarecer a verdade. Através de um vídeo, ele se explicou. “Já vou logo começar a live adiantado esse assunto, que foi fofoca pura. Não teve nada com meu casamento. Não sei de onde surgiu essa história. Alguma semente do mal viu quando eu estava recomeçando meu Instagram e soltou isso”, disse o marido de Ivete Sangalo. Além disso, ele ainda revelou que ficou assustado com a quantidade de pessoas que passaram a segui-lo após o boato de separação. “Vocês são muito loucos, eu ganhei, em um dia, 100 mil seguidores, ou melhor, 100 mil curiosos, e o que isso muda na vida das pessoas? Tanta coisa bacana para a gente compartilhar e fica essa galera toda atrás de fofoca”, disse Daniel Cady. Mas, seu foco principal foi destacara que ele e Ivete Sangalo estão muito bem e não há problemas mais graves no casamento. “Estou sempre tentando trazer para vocês aqui o que há de melhor, minhas experiências, meus erros. Então é isso, o que era para ser uma surpresa, uma coisa bacana do trabalho com as camisas, virou esse reboliço todo aí. Tá tudo bem por aqui. Tudo em paz com a minha família, graças a Deus”, falou o nutricionista em live no Instagram. IVETE SANGALO CHEGOU A SAIR DE CASA Mas, Leo Dias informou que Ivete Sangalo chegou a pegar os filhos e deixar a casa que divide com o marido. Ela foi ficar com a irmã, entretanto, a breve crise logo foi resolvida.