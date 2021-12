Marina Ruy Barbosa reage após treta entre Ícaro Silva e Tiago Leifert

Após ser envolvida na treta entre Ícaro Silva e Tiago Leifert, Marina Ruy Barbosa desabafou em suas redes sociais. Ela foi incluída nos nomes que tomou o partido do ator e reclamou em seu Twitter.

Além de contestar sua participação na polêmica, ela exaltou os dois profissionais. “Agora fui envolvida em uma polêmica à toa! Mas vamos lá… Não suporto confusão e briga? Eu amo o Tiago. Acho ele uma das pessoas mais legais, reais e generosas desse meio artístico. Fora que sou fã do trabalho dele desde beeem antes do BBB”, escreveu.

Quanto a Ícaro, ela relembrou os momentos em que passou atuando ao lado do ator. “Conheço o Ícaro também desde que eu era criança, até a TV Globinho já apresentamos juntos e também tenho um carinho, admiração e respeito enorme por ele. Fora o ator gigante que ele é”, afirmou.

Marina também fez um apelo aos seus seguidores. “Então, queria só pedir pra que parem de colocar as pessoas de um lado ou de outro nessa história. Não é uma competição. E ninguém precisa odiar o Tiago pra gostar do Ícaro, nem odiar o Ícaro pra gostar do Tiago. Parem”, pontuou.

