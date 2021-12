Maurílio, dupla sertaneja de Luiza, está entre a vida e a morte, respirando com ventilação mecânica: “Grave”

Em um boletim enviado à imprensa, o hospital afirmou que o estado de saúde de Maurílio é extremamente grave. Além disso, eles informaram aos fãs que o sertanejo está usando ventilação mecânica para respirar.

“O paciente Maurilio Delmont Ribeiro deu entrada na unidade na madrugada de quarta-feira, 15 de dezembro, apresentando dificuldades para respirar e fortes dores no peito. Imediatamente foi atendido pela equipe plantonista, que prestou os primeiros atendimentos. Porém durante essa avaliação, apresentou parada cardíaca, sendo então reanimado com sucesso. No momento, Maurilio encontra-se em estado grave, recebendo todo suporte necessário.”

Além disso, Luiza, companheira do músico, pediu orações em suas redes sociais. “Por favor, orem. Só isso que eu peço com toda humildade do mundo. 5 minutos e dediquem uma oração ao Maurílio, por favor”.

Dessa maneira, mais cedo, a Workshow, escritório que representa a dupla, anunciou o cancelamento de todos os shows e pediu a torcida dos fãs. “Mais informações sobre o estado de saúde do artista, enviaremos apenas via boletim médico. Pedimos as orações de todos para seu rápido restabelecimento”, diz a mensagem.

Dessa forma, os fãs da dupla Luiza e Maurílio estão frágeis com a situação. “Que ele se recupere logo”, disse uma. “Com fé em Deus ele sairá dessa”, acrescentou outra. “Deus ilumine”.

Luiza e Maurílio já brigaram com Zé Neto e Cristiano

Além disso, há alguns meses, Luiza e Maurílio participaram de uma live com Zé Neto e Cristiano. Desse modo, o sertanejo revelou que eles tinham feito uma aposta sobre o vencedor do Campeonato Paulista, decidida entre Palmeiras e São Paulo.

Com isso, Zé Neto, que é palmeirense, vestiu a camisa do Tricolor de Cristiano, e ‘imitou’ um homem gay, afirmando ser brincadeira. “Coloquei essa camisa, já estou me sentindo bem. Nossa, estou super tranquilo. Tá vindo um ventinho gelado, não tá?”.

No entanto, Luiza, é que lésbica, não gostou da brincadeira. Sendo assim, na ocasião, a dupla de Maurílio afirmou que iria ao banheiro. Mas, não voltou mais. Todavia, em seguida, a dupla sertaneja pediu desculpas.