Mercado musical explode e prepara 7 grandes eventos para 2022

Sucesso nas plataformas digitais, Piseiro e Forró ganharão um festival próprio em 2022

Alguns dos maiores nomes do forró e do piseiro vão se unir num festival que vai rodar o Brasil no próximo ano. Com um line up que reúne Xand, Zé Vaqueiro, Tarcísio do Acordeon e João Gomes, o Festiva Viiixe já tem edições marcadas para 13 capitais em 2022, que começa a rodar o país em março.

Promovido pela Vybbe, Top Eventos e Tapajós, o evento quer levar um pouco do Nordeste para todo o Brasil, com ambientação e experiências únicas. No projeto, além de muita música, ambientes temáticos, espaços instagramáveis para aqueles que não perdem a oportunidade de tirar muitas fotos e, claro, bares com diversas opções de comidas típicas e bebidas.

Fortaleza, Goiânia, Salvador, Manaus, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, São Luiz, Brasília, Belo Horizonte, Belém, Natal e Teresina são as primeiras cidades a acompanhar a novidade.