Michael Jackson, Tarantino, Axl Rose e outros famosos se hospedaram no Maksoud Plaza; veja lista

O hotel operava com 20% da capacidade e não resistiu aos prejuízos financeiros provocado pelo fechamento durante o período mais crítico da pandemia. Segundo a HM Hotéis, administradora do Maksoud e a Hidroservice Engenharia, controladora do hotel, os últimos hóspedes deixaram a unidade ao meio-dia de segunda-feira (6).

Inaugurado em 1979, o hotel foi o primeiro cinco estrelas da cidade. Dentre os hóspedes ilustres, é famosa a história do cantor Axl Rose, vocalista da banda Guns N’ Roses.

Em dezembro de 1992, ele se irritou com a presença de repórteres no hotel e atirou do mezanino, na madrugada, uma cadeira em direção a jornalistas que estavam no térreo.

O edifício foi um dos primeiros do país a ter atrium lobby e elevadores panorâmicos. Em 1981, Frank Sinatra apresentou-se no Salão Nobre do hotel.

O local foi frequentado por mais cantores famosos. Foi lá que Michael Jackson se hospedou em 1993, quando esteve em São Paulo para fazer um show no Estádio do Morumbi, Zona Sul da capital.