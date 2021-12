Miss Mundo é adiado após mais de 20 candidatas contraírem Covid

Segundo ela, a decisão de adiar o concurso partiu dos organizadores do próprio evento, que pretendem que a nova data aconteça dentro dos próximos 90 dias.

Ao menos duas misses confirmaram estar entre as pessoas com Covid, mas garantiram estarem bem. Uma delas foi a Miss Indonésia, Pricilia Carla Yules, que escreveu em seu perfil no Instagram que está se recuperando e se “sentindo muito melhor física e mentalmente”.