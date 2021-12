Miss Universo 2021 viraliza ao imitar gatinho

Com 21 anos, ela era uma das favoritas à coroa desde o início da disputa e ainda quebrou um jejum de 21 anos desde a última eleita.

A Miss Paraguai, Nadia Ferreira, ficou em segundo lugar; enquanto a Miss África do Sul, Lalela Mswane, em terceiro. Já a brasileira Teresa Santos não se classificou entre as 16 semifinalistas.

No início do grande evento, a campeã viralizou nas redes sociais ao imitar, com muita perfeição, um gatinho, enquanto respondia a pergunta do apresentador Steve Harvey sobre qual era o seu maior talento.