Na reta final, A Fazenda 13 vira uma espécie de Casos de Família

MC Gui e Aline Mineiro também escalaram os trending topics nos últimos dias. Num primeiro momento, a façanha foi conquistada depois que o cantor, abraçado à ex-panicat, pediu que ela olhasse “para baixo”. “Estou sentindo”, rebateu a moça, antes de se afastar e permitir que as câmeras mostrassem toda a empolgação do rapaz. Depois, os dois voltaram ao topo dos assuntos mais comentados nesta segunda (6/12), quando dividiram o mesmo edredom na sala da sede.

Nas redes sociais, as cenas repercutiram tal qual final de novela das oito. Só faltou mesa redonda para discutir os melhores ângulos, lances e o tira-teima. Um primor!

E aí que está uma grande contribuição das redes para programas como o Big Brother Brasil e A Fazenda. Repercutindo momentos-chave das atrações no Twitter e no Instagram, fãs do gênero fazem cada episódio reverberar ainda mais, ampliando muito as métricas registradas pela aferição convencional da audiência na TV. Hoje, mesmo quem não sintoniza a RecordTV sabe que muita gente anda especulando sobre o futuro de quatro casais afetados por ações desencadeadas dentro da atração.

Victor Igoh, Mirella, Leo Lins e Beatriz Michelle, respectivamente os parceiros de Sthe, Dynho, Aline e MC Gui, também passaram a ocupar as manchetes. E não como coadjuvantes! Se não bastasse acompanhar o cotidiano dos peões e peoas do programa, o público agora quer saber como quem está do lado de fora da cerca reage ao que acontece na sede, em Itapecerica da Serra. Uma espécie de versão estendida do reality.

Até está segunda-feira (06/12), o caso mais emblemático desta temporada envolvia o casamento de Dynho e Mirella, desfeito por meio de notas nas redes sociais. Até o momento, ele segue sem saber da mudança no próprio estado civil. Mas o dançarino ganhou companhia no rol dos neo-solteiros: também nesta segunda, Victor Igoh, até então noivo de Sthe, anunciou o fim do compromisso nos Stories, numa clara demonstração de que Mirella lançou tendência.

Ao saírem do reality, Dynho e Sthe serão lembrados por esses inusitados términos. E, pelo andar da carruagem, é possível que não estejam sozinhos no bonde dos solteiros até que conheçamos quem leva o prêmio de R$ 1,5 milhão.

Por que choras, Christina Rocha?